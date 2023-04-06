Москва, 6 апреля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович считает, что прибегать к применению тактического ядерного оружия, которое планируется разместить в республике, не придётся. Об этом он заявил журналистам 6 апреля в Москве.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Александр Вольфович

«Не важно, в каком количестве. Главное ― в каком качестве, и как правильно их (ядерные боеголовки. ― Прим. ред.) применять. А применять мы знаем, как. И нужно ли их будет применять… Думаю, что не дойдёт до применения», ― цитирует агентство «Белта» Вольфовича.

Он пояснил, что боеголовки и другие боеприпасы тактического или стратегического ядерного оружия, прежде всего, предназначаются для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Белоруссии. Госсекретарь Совбеза добавил, что решение о том, когда в республику завезут ядерные боеголовки, остаётся за руководителями двух государств ― Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Он также добавил, что не обязательно размещать ядерное оружие у границ Польши, Литвы или Латвии, можно его разместить где угодно на территории страны.

Ранее советник по безопасности президента Польши Яцек Севьера заявил, что сотрудничество Варшавы с НАТО в рамках ядерного сдерживания могло бы быть расширено. Например, Польша могла бы взять на себя ответственность в плане размещения тактического ядерного оружия на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Президент России Владимир Путин добавил, что белорусская сторона также получила ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что власти Франции против распространения ядерного оружия (ЯО) за пределы стран, которые им обладают, а также считают важным исключить вероятность использования его в конфликте на территории Украины. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Макрону названия стран, в которых размещены американские ядерные боеголовки.