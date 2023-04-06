Москва, 6 апреля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 6 апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства, что белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал финансирование из общего союзного бюджета проекта по оказанию помощи учащимся в Донбассе.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании

Глава государства поблагодарил президента Белоруссии за готовность финансировать проект из общего союзного бюджета.

«Приветствуем включение в гуманитарную повестку деятельности Союзного государства вопросов, связанных с оказанием помощи учащимся и учреждениям образования ДНР и ЛНР», — заявил он.

Путин 6 апреля в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия и Белоруссия намерены наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, а также в военно-технической сфере. Президент уточнил, что две страны расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, что является соответствующим коренным интересам народов России и Белоруссии.