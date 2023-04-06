Путин сообщил о работе над единым с Белоруссией рынком электроэнергии
Москва, 6 апреля 2023, 16:35 — REGNUM Россия и Белоруссия успешно продолжают работу над формированием единого рынка электроэнергии. Об этом 6 апреля, как сообщил ТАСС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Кремле.
«К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка», — сказал он.
Путин также сообщил о продолжении процесса по объединению газового и нефтяного рынков двух государств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что совместно с Россией было реализовано 60 научно-технических проектов. Теперь многие разработки помогают проводить импортозамещение в условиях санкций.