Москва, 6 апреля 2023, 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 6 апреля заявил о начале подготовки Концепции безопасности СГ.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства
Kremlin.ru

По словам главы государства, Россия вместе с Белоруссией намерена в этой концепции сделать акцент на системе безопасности Союзного государства.

«В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в свете растущей напряжённости на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны», — заявил Путин.

Он отметил, что Москва и Минск будут и далее укреплять системы безопасности Союзного государства. Путин попросил Совет безопасности России отработать все вопросы сотрудничества с Минском в сфере обороны и безопасности, а также продлить все договорённости.

Концепция безопасности Союзного государства стала главной темой встречи участников Высшего Государственного Совета. Заседание открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В преддверии сегодняшнего заседания госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Концепцию страны планируют, после дискуссий и доработок, утвердить в 2024 году.