Путин: России и Белоруссии удалось добиться успехов в вопросе интеграции
Москва, 6 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства 6 апреля заявил, что Россия и Белоруссия смогли многого достичь в вопросе двустороннего сотрудничества и обороны.
«Хотел бы подчеркнуть, наши страны объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство. И нам уже удалось многого добиться», — сказал российский президент.
По словам Путина, между странами отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в образовательной, научно-технической и культурной областях.
Президент подчеркнул, что координация правительств России и Белоруссии обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне незаконных санкций со стороны западных стран.
В ходе заседания Владимир Путин отметил, что Россия и Белоруссия продолжат взаимное наращивание взаимодействия в сферах обороны и безопасности, союзные страны расширят сотрудничество в военно-технической сфере.