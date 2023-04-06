Москва, 6 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства 6 апреля заявил, что Россия и Белоруссия смогли многого достичь в вопросе двустороннего сотрудничества и обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Хотел бы подчеркнуть, наши страны объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство. И нам уже удалось многого добиться», — сказал российский президент.

По словам Путина, между странами отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в образовательной, научно-технической и культурной областях.

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Президент подчеркнул, что координация правительств России и Белоруссии обеспечивает макроэкономическую стабильность на фоне незаконных санкций со стороны западных стран.

В ходе заседания Владимир Путин отметил, что Россия и Белоруссия продолжат взаимное наращивание взаимодействия в сферах обороны и безопасности, союзные страны расширят сотрудничество в военно-технической сфере.