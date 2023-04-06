Москва, 6 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Памятник основателю и первому лидеру Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля. В этот день исполнился год со дня смерти политика. Церемонию открытия монумента вёл лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщил Telegram-канал ЛДПР.

Илья Питалев/РИА Новости Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, открытый в годовщину смерти политика на Новодевичьем кладбище

На мероприятие собрались более 400 почётных гостей, среди которых представители Госдумы и Совета Федерации, губернаторского корпуса, члены правительства, руководство ЛДПР, сын и дочь Жириновского.

На Новодевичьем кладбище у могилы Жириновского появилась его фигура в полный рост. На постаменте памятника две надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

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Президент Владимир Путин направил на памятные мероприятия, посвященные Жириновскому, большую корзину алых роз. Рядом с ней корзина с цветами от зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Президент также направил телеграмму, в которой назвал Жириновского «талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции.