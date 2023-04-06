Тель-Авив, Израиль, , 16:17 — REGNUM В нескольких городах на севере Израиля объявили воздушную тревогу. Как заявили в армии Израиля, это было сделано после того, как системы противовоздушной обороны страны перехватили несколько ракет, выпущенных с территории Ливана, сообщил Ynet.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценкам, из Ливана было выпущено около 30 ракет. В ответ, согласно сообщениям ливанской стороны, армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по югу страны, выпустив в течение получаса почти 15 снарядов.

После беспрецедентных обстрелов со стороны Ливана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководством силовых структур. Есть сообщения о двух пострадавших.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем и проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности», ― добавили в канцелярии.

Отмечается, что подобного масштаба атаки по северу Израиля не было с 2006 года, когда шла война между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 апреля израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Это было сделано во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Израильские власти объяснили свои действия желанием обеспечить безопасность верующих и предотвратить беспорядки, указывая на то, что десятки молодых радикалов в масках с камнями и пиротехникой забаррикадировались в мечети Аль-Акса, скандируя антиизраильские лозунги и призывая к насилию.

Ливанское движение «Хезболла» осудило действия израильской полиции, в результате которых пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны, и заявило «о полной солидарности с палестинским народом и группами сопротивления», пообещав им поддержку во всех мерах, которые они предпринимают для защиты верующих и мечети.

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