Подольск, Московская область, 6 апреля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. На частный участок на окраине Подольска Московской области упал беспилотный летательный аппарат без боевой нагрузки. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Упал [беспилотный летательный аппарат — ред.] без последствий на окраине Подольска», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что дрон, по предварительным данным, является самодельным.

Ранее в четверг в подмосковных Химках на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел», производящего системы ПВО «Тор» и «С-400», упал самодельный дрон с фото− и видеокамерой. Как уточнили в Telegram-канале «112», беспилотник не нёс боевого заряда.