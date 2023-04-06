Киев, 6 апреля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Защита наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала апелляцию, обжаловав решение суда о его заключении под домашний арест. Об этом 6 апреля сообщил в Telegram-канале адвокат наместника протоиерей Никита Чекман.

Стрингер/РИА Новости Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел

«При постановлении решения судом проигнорированы основные принципы уголовного производства: состязательность сторон, разумность сроков, уважение чести и достоинства личности, право на защиту и презумпцию невиновности», — написал адвокат.

Он назвал решение суда об аресте незаконным. Юрист надеется, что Киевский апелляционный суд, куда была подана жалоба, примет справедливое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Киевский суд отправил митрополита Павла под домашний арест на 60 суток. В суд его доставили принудительно из больницы, несмотря на плохое самочувствие. Настоятелю запретили в том числе приезжать в Киево-Печерскую лавру для проведения богослужений. МИД РФ требует его освобождения.

Монастырь пытаются отнять у Украинской православной церкви (УПЦ) и передать раскольничьей «Православной церкви Украины». Руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ, но монахи заявляют, что это незаконно. В захвате храма участвуют радикалы, которые приходят туда в балаклавах.