Магас, 6 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. МВД по Республике Ингушетия объявило вознаграждение за помощь в установлении места нахождения подозреваемых в нападении на пост ДПС и на сотрудников полиции в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района. Сумма вознаграждения — три миллиона рублей. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия/РИА Новости Разбитое стекло в окне от пули

Всего в розыске находятся четверо подозреваемых, в том числе Микаил Мошхоев (1998 г. р.), Амир Боков (2001 г. р.), Амирхан Гуражев (1989 г. р.) и Адам Оздоев (1997 г. р.).

«МВД по Республике Ингушетия объявлено денежное вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в совершении нападения на пост ДПС «Волга-14» 27 марта 2023 года и посягательстве на жизнь полицейских в с. п. Зязиков-Юрт Малгобекского района 5 апреля 2023 года. За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В МВД пообещали конфиденциальность тому, кто сообщит информацию о местонахождении указанных лиц.

Как сообщалось ранее, 27 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС «Волга-14». Был ранен один из полицейских. Бандиты скрылись в направлении села Майское.

Вечером 3 апреля на территории Малгобекского района был введён режим контртеррористической операции (КТО). Велись поиски напавших на пост ДПС.

Спустя двое суток, 5 апреля, группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения КТО в Малгобекском районе. При попытке задержания в селении Зязиков-Юрт они открыли огонь по силовикам.

В перестрелке с террористами погибли трое сотрудников полиции: майор полиции Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле капитан полиции Максим Алехин и помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области сержант полиции Максим Родионов.