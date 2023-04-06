Лондон, 6 апреля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Бывшего игрока сборной Англии Фрэнка Лэмпарда назначили временным главным тренером футбольного клуба «Челси». Об этом 6 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо.

James Wilson, via www. imago-imag/Global Look Press Фрэнк Лэмпард

«Фрэнк Лэмпард станет новым исполняющим обязанности главного тренера «Челси» ― принципиальное соглашение действует до конца текущего сезона», ― написал репортер в Twitter.

Уточняется, что 44-летний специалист согласился на краткосрочное соглашение и будет работать с клубом до конца сезона-2022/2023. В это время «Челси» продолжит поиск нового главного тренера.

Если сделка состоится, Лэмпард станет четвертым наставником «Челси» по ходу текущего сезона.

«Челси» 2 апреля объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

Как сообщал ИА REGNUM, 15 февраля немецкой дортмундской «Боруссии» удалось победить лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил на 63-й минуте Карим Адейеми.