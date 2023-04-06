Стамбул, Турция, 6 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В центре Стамбула 6 апреля рухнуло пятиэтажное историческое здание. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Руины

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Таксим, возле популярной среди туристов улицы Истикляль. В здании никто не должен был находиться, так как его признали аварийным после февральского землетрясения, территория возле дома была ограждена.

На место прибыли спасатели и начали разбор завалов, чтобы убедиться, что под ними никого нет. В результате обрушения обломки здания выпали на улицу и трамвайные пути, а вокруг образовалось плотное облако пыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло два землетрясения магнитудой, доходившей до 7,7. Разрушения были в десяти провинциях страны. Число погибших превысило 50 тысяч человек. В ходе расследования массового обрушения зданий были арестованы более 300 человек.