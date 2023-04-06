Москва, 6 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за единовременное уничтожение всех запасов ядерного оружия в мире. Об этом глава белорусского государства заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить», — сказал Лукашенко во фрагменте, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Также Лукашенко подчеркнул, что согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона в вопросе размещения ядерного оружия за территориями его владельцев — американцы должны выводить его из тех стран, где они его разместили.

25 марта в эфире телеканала «Россия-24» сообщалось, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Президент России Владимир Путин добавил, что белорусская сторона также получила ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд.