Москва, 6 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Задержан террорист, который проник на территорию Белоруссии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 апреля, открывая заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Через Россию они хотели вывезти его в другую страну», — пояснил белорусский лидер, отметив, что задержать злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям КГБ республики и ФСБ РФ.

Президент России Владимир Путин также выступил на открытии, анонсировав председательство своего белорусского коллеги:

«Александр Григорьевич (Лукашенко — прим. ИА REGNUM) будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести сегодня нашу работу. Я просто как хозяин площадки, что называется, хочу поприветствовать еще раз, пожелать успешной работы», — пояснил российский президент. По его словам, Россия и Белоруссия очень плотно работает по линии Союзного государства. По словам Александра Лукашенко, Союзное государство находится в лидерах среди других интеграционных объединений — объемы товарооборота в рамках Союзного государства за прошедшие 27 лет увеличились в 4,5 раза.

Президент Белоруссии отметил, что создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует единая система ПВО и региональная группировка.

«У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую и другие области пошло оружие», — сказал Лукашенко. Президент Белоруссии добавил, что в рамках давления Запада необходимо продолжать противостоять недоброжелателям «даже после того, как замолчат пушки».

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании террориста, который проник в Белоруссию, президент Александр Лукашенко заявил на открытии Высшего государственного совета Союзного государства. По его словам, оружие с Украины потоком идёт в Белоруссию.

Высший государственный совет определяет важнейшие вопросы развития Союзного государства и является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии.