Лукашенко назвал темы встречи тет-а-тет с Путиным
Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным безопасность, ВПК и оборону
Москва, 6 апреля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о прошедших 5 апреля переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер подчеркнул, что они были «фундаментальными». Об этом сообщает агентство «БелТа».
По его словам, главы государств перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства договорились по всем актуальным вопросам.
«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны», ― заявил белорусский лидер на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Он уточнил, что всего было результативно обсуждено более десятка вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. В тот же день в Кремле состоялась встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным. Президенты обсудили влияние западных санкций на экономики России и Белоруссии.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко на встрече тет-а-тет обсуждали те вопросы, о которых рассказали в начале беседы. По его словам, состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, которое затянулось далеко за полночь.