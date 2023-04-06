Москва, 6 апреля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о прошедших 5 апреля переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер подчеркнул, что они были «фундаментальными». Об этом сообщает агентство «БелТа».

Михаил Метцель/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания высшего государственного совета Союзного государства в Кремле

По его словам, главы государств перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства договорились по всем актуальным вопросам.

«Мы с Владимиром Владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны», ― заявил белорусский лидер на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Он уточнил, что всего было результативно обсуждено более десятка вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. В тот же день в Кремле состоялась встреча белорусского лидера с Владимиром Путиным. Президенты обсудили влияние западных санкций на экономики России и Белоруссии.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко на встрече тет-а-тет обсуждали те вопросы, о которых рассказали в начале беседы. По его словам, состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов, которое затянулось далеко за полночь.