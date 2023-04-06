Москва, 6 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия за годы развития Союзного государства реализовали более 60 совместных научно-технических программ. Об этом, как сообщило БелТА, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 6 апреля на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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Он отметил, что совместные программы были по освоению космоса, в сфере IT, в аграрном секторе, а также в области производства материалов и приборов.

«Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом 5 апреля. В тот же день прошла встреча с президентом Владимиром Путиным, которая завершилась поздно ночью.

Главы государств обсудили последствия западных санкций, отметив, что это дало положительный эффект для белорусской и российской экономики.