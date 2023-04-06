Москва, 6 апреля, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс наращивает силы и средства у границ Белоруссии и России. Об этом в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое 6 апреля проходит в Кремле, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания высшего государственного совета Союзного государства в Кремле

Белорусский лидер сообщил, что сейчас НАТО особенно волнует Калининградская область.

«На смену неудавшимся попыткам экономической блокады идет военный шантаж в виде целенаправленного наращивания сил и средств НАТО у границ Союзного государства», — отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, не получилось экономически, поэтому альянс начал целенаправленно давить в военном отношении. Так, как считает президент Белоруссии, усиливается риторика глобального вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 апреля начали встречу в Кремле с беседы тет-а-тет. Лукашенко заявил, что значение Союзного государства трудно переоценить. Союз, по его словам, по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений.