ДНР, 6 апреля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Российские подразделения уничтожили колонну турецкой бронированной техники, направлявшуюся в Артёмовск Донецкой Народной Республики по одной из просёлочных дорог. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 6 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Отмечается, что в результате огня российской артиллерии было уничтожено около десяти единиц техники, среди которых как минимум четыре турецких MRAP — колёсных бронемашин с усиленной противоминной защитой.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-1» заявлял, что российские военные в результате наступательных действий заняли железнодорожную станцию Бахмут-1 в Артёмовске.

По его словам, украинские военные уже не могут покинуть город, так как все дороги находятся под огневым контролем российской артиллерии.