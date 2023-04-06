Москва, 6 апреля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что рубль будет укрепляться на фоне увеличения цен на российские энергоносители. Об этом 6 апреля передаёт Telegram-канал SHOT.

Максим Блинов/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Цена рубля зависит от торгового баланса. Сейчас, мы видим, цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты. Это будет влиять на укрепление рубля», — сказал глава Минфина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по мнению обозревателя Брайан Патрик Болджер, страны коллективного Запада, наложив санкции на российские энергоносители и золото, ускорили тем самым «свою собственную кончину». Российский рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а решение России продавать нефть и золото за российскую валюту стало «двойным ударом» для Запада.