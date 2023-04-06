Силуанов предсказал укрепление рубля
Силуанов предсказал укрепление рубля по мере подорожания российских энергоносителей
Москва, 6 апреля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что рубль будет укрепляться на фоне увеличения цен на российские энергоносители. Об этом 6 апреля передаёт Telegram-канал SHOT.
«Цена рубля зависит от торгового баланса. Сейчас, мы видим, цены на российские энергоносители увеличиваются, поэтому будет больше притока валюты. Это будет влиять на укрепление рубля», — сказал глава Минфина.
Ранее ИА REGNUM сообщало, по мнению обозревателя Брайан Патрик Болджер, страны коллективного Запада, наложив санкции на российские энергоносители и золото, ускорили тем самым «свою собственную кончину». Российский рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а решение России продавать нефть и золото за российскую валюту стало «двойным ударом» для Запада.