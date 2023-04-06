Москва, 6 апреля, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В Союзном государстве эффективно функционируют система обороны и ПВО, заявил 6 апреля белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск и единая региональная система ПВО», — заявил Лукашенко.

Защита Союзного государства надёжно выстроена, отметил белорусский лидер. Благодаря предпринятым усилиям по укреплению пограничной безопасности территория надёжно защищена от международного терроризма, а также от бесконтрольного потока мигрантов и от контрабанды, в том числе от ввоза оружия.

По словам Лукашенко, силы Союзного государства всегда готовы защитить российский и белорусский народы.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко рассказал о задержании террориста, проникшего в Белоруссию. Задержанного гражданина Украины его кураторы планировали вывезти в другую страну.

В результате успешной операции по задержанию КГБ Белоруссии и ФСБ пресекли деятельность террористической сети. Задержаны были порядка 30 пособников иностранных спецслужб.