Москва, 6 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, который находился в розыске по линии Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Собеседник издания уточнил, что подозреваемый был задержан 5 апреля в центре российской столицы.

«Полицейские задержали гражданина РФ Олега Губина, его разыскивала Чехия по линии Интерпола», ― указал источник.

Других подробностей он не привёл. При этом на сайте Интерпола числится Gubin Oleg Sergeevich 1977 года рождения. Его разыскивает Чехия за убийство по неосторожности под воздействием наркотических веществ общественно опасным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля сотрудники полиции задержали в Москве россиянина Эрнеста Гаммера, которого в течение последних десяти лет разыскивал Интерпол. Уроженец Таллина Гаммер напал с ножом на посетителя ночного клуба в эстонской столице.

Россиянина приговорили к четырём годам лишения свободы, но ему удалось скрыться от следствия. В 2013 году по запросу Эстонии его объявили в международный розыск.