Москва, 6 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Оружие с Украины потоком идёт в Белоруссию, но граница республики для него полностью закрыта. Об этом 6 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта», — сказал он.

Лукашенко добавил, что после этого оружие с Украины, по его данным, пошло через территорию Брянской области и других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин и Александр Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства в Кремле. Встреча двух лидеров началась с разговора тет-а-тет.