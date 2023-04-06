Вашингтон, 6 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Принятие Финляндии в НАТО не означает, что у Украины выросли шансы на вступление в военный блок. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 апреля в американском журнале Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

«Пока Украина находится в полномасштабном конфликте с Россией, вступление в НАТО может привести к прямому столкновению альянса с Москвой», — говорится в статье.

Издание отметило, что никто в НАТО не захочет ввязываться в конфликт из-за Украины и её не примут в альянс, пока у Киева будут территориальные претензии к Москве. «Нельзя представить» принятия Украины в организацию, подчеркнул Newsweek.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это создаёт новые угрозы для Москвы и будут приняты ответные меры, чтобы укрепить безопасность страны.