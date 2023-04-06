Москва, 6 апреля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства в Кремле, сообщает Telegram-канал «БЕЛТА».

Кадр из видео Заседание Высшего госсовета Союзного государства

Встреча двух лидеров началась с разговора тет-а-тет.

Президент Белоруссии заявил, что значение Союзного государства трудно переоценить.

«Наш союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений», — подчеркнул белорусский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 апреля заявил, что встреча лидеров России и Белоруссии, начавшаяся вечером 5 апреля в Кремле, была содержательной и завершилась поздно ночью. Путин и Лукашенко обсудили влияние западных санкций на экономики двух государств. Президент Белоруссии отметил, что пугающие прогнозы о голоде и холоде не оправдались. Он также заявил, что в итоге будет положительный результат и в промышленности обеих стран.