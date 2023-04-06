Москва, 6 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Херсонская область газифицирована только на 27%. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо, как сообщил ТАСС, доложил на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

kremlin.ru Президент провёл рабочую встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо

Глава государства удивился услышанному и сказал, что ситуацию нужно исправлять.

«Очень мало <…> Нужно поднимать», — сказал Путин.

Сальдо также сообщил, что в целом в области проблемы с обеспечением газом, так как раньше топливо подавали с украинской стороны. Врио губернатора принёс письмо с предложением поддержать прокладку из Крыма газопровода длиной 105 километров.

«Обязательно займёмся», — ответил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Сальдо сообщил о начале строительства газопровода из Крыма в Геническую агломерацию Херсонской области, где возведут новый город. Он отметил, что агломерация нуждается во всё больших объёмах газа.