Иваново, 6 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В Ивановской области полиция проверяет трэш-стримера после видео с избиением маленькой дочери. Блогера задержали. Об этом 6 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео с Телеграм-канала Дмитрий Серов.

«Сотрудниками полиции Ивановской области задержан стример, унижавший девочку в прямом эфире», ― сказала Волк.

Ролик, на котором блогер из города Кохма Дмитрий Серов ударил дочь во время трансляции, опубликовал ряд Telegram-каналов. На кадрах мужчина бьёт в кресло, на котором сидит девочка, при этом непонятно, попадает ли он по ребёнку. Девочка начинает плакать и жаловаться, что ей больно.

«В Сети интернет размещено видео, на котором запечатлена сцена унижения и издевательства над несовершеннолетней девочкой. Мужчина унижает подростка, кричит на девочку и запугивает её», ― сообщили в Telegram-канале ивановской полиции.

В МВД начали проверку. Её результаты передадут сотрудникам органов опеки.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Волгограде арестовали на десять суток стримера, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал по статье «Побои».

Стример проводил 30 января эфир в TikTok. Пользователи стали свидетелями, как молодой человек из-за замечания о громкой музыке сначала накинулся на мать, а затем на заступавшуюся за неё бабушку. Перебранка сопровождалась ненормативной лексикой.