Пекин, 6 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Власти Франции против распространения ядерного оружия (ЯО) за пределы стран, которые им обладают, а также считают важным исключить вероятность использования его в конфликте на территории Украины. Об этом 6 апреля заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

Как отметил французский лидер, Париж поддерживает намерение Пекина исключить использование ядерного оружия в конфликте на Украине. Он добавил, что такая возможность подразумевает соблюдение международных договоров по этому вопросу.

«Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе», — сказал он.

Также Макрон в связи с этим напомнил о том, что Россия недавно приняла решение разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, и добавил, что такой шаг якобы «не соответствует её [РФ] международным обязательствам и международному праву».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Западу не следует провоцировать Россию. Он добавил, что пора всерьёз задуматься над действиями Москвы, касающимися ядерного оружия.

25 марта президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на белорусской территории тактическое ядерное оружие в ответ на планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. На это заявление последовала реакция: американский президент Джо Байден назвал слова Путина «опасными разговорами» .