Москва, 6 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения тактического ядерного оружия на чужих территориях.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Макрон: Ни одна страна «ни при каких условиях» не может размещать ядерное оружие на чужой территории. Я правильно понимаю, что это жесткое требование Парижа адресовано Вашингтону», — с иронией отметила Захарова.

Также российский дипломат привела данные, согласно которым на данный момент в Европе размещено по меньшей мере 180 американских термоядерных бомб свободного падения семейства B61. Большинство из них находятся на территориях Бельгии, Нидерландов, Франции, Турции и Италии.

Ранее Макрон в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам встречи французского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил, что размещение атомного оружия за пределами обладающих им стран, в особенности в Европе, недопустимо.