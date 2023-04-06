Москва, 6 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 апреля попросил о содействии в создании агро-промышленного кластера в области.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам Сальдо, на это потребуется 25 миллиардов рублей.

«Вложения окупятся в ближайшие года два», — уточнил Сальдо.

Он пояснил, что средства пойдут на создание новых овощехранилищ. Это, как сказал Сальдо, позволит выравнить цены в области и обеспечить поставки на общий российский рынок.

«Хорошо, обязательно поможем», — сказал Путин в конце беседы.

Главы новых регионов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву. Они участвовали в заседании Совбеза 5 апреля.

Также 6 апреля на встрече с президентом Сальдо сообщил, что уровень газификации области составляет всего 27%. Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области. По словам главы государства, этим вопросом обязательно займутся.