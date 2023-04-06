Стокгольм, 6 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. На данный момент шведская прокуратура не считает необходимым сотрудничать с Россией по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2». Об этом 6 апреля заявил прокурор Матс Люнгквист, который ведет дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Мы с радостью будем сотрудничать, если увидим, что существует необходимость в этом. Но в данном случае мы её не видим», — приводит его слова ТАСС.

Люнгквист уточнил, что шведская прокуратура в принципе положительно относится к возможности сотрудничества с Россией, однако в ходе предварительного следствия она фокусируется не на том, кто совершил эту диверсию.

«Самое важное для нас — исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для этой диверсии», — пояснил прокурор. Также он сослался на «секретность следствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Матс Люнгквист предположил, что за диверсией на «Северных потоках», скорее всего, стоит группа, спонсируемая государством. Он отметил, что считает, что «теоретически» возможно участие в этом и независимой группы.