Берлин, 6 апреля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Немецкая страховая компания Munich Re не будет продлевать истекающий в конце 2023 года срок действия страхования газопровода «Северный поток». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Как передает один из источников агентства, страхования покрывало и продолжит до истечения срока соглашения покрывать ущерб, нанесённый газопроводу, а также вопросы, связанные с прекращением его работы.

Ранее сообщалось, что немецкая страховая компания Allianz также не планирует продлевать полис, так как это идёт вразрез с позицией правительства Германии по разрыву энергетических связей с Россией.

Шведская сторона на фоне различных заявлений и провокаций продолжает своё расследование диверсии. По словам прокурора Матса Люнгквиста, «основной сценарий» заключает в том, что за взрывами на «Северных потоках» стоит спонсируемая государством организация.