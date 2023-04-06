Москва, 6 апреля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Для нормализации движения автотранспорта между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью необходимо вдвое расширить дорогу, соединяющую Донецк и пропускной пункт «Успенка» между российскими регионами. Об этом, как сообщает 6 апреля ТАСС, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/ТАСС Встреча президента РФ Путина с врио главы ДНР Пушилиным

По словам Пушилина, требуется расширить дорогу с двух до четырёх полос.

«Просьба сделать эту дорогу четырёхполосной», — сказал глава региона.

Путин ответил, что правительство работает над этим вопросом, а также над строительством автомобильных и железных дорог, соединяющих ДНР с другими соседними регионами. Пушилин согласился, что должен быть комплексный подход.

Ранее Пушилин отметил, что пока нельзя отказаться от пропускного режима на административной границе с Ростовской областью в связи с продолжающимися боевыми действиями и потенциальными рисками проникновения диверсантов. Тем не менее важно добиться увеличения грузопотока в ДНР, расширяя пропускную способность КПП и дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничный контроль на КПП «Успенка» и других пропускных пунктах ДНР был прекращён в октябре 2022 года после воссоединения республики с Россией.