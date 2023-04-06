Качканар, Свердловская область, 6 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В Качканаре Свердловской области мужчина пытался укрась из коляски ребёнка в одном из магазинов города. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

На кадрах видео, распространившегося в социальных сетях, видно, как мужчина в чёрной спортивной куртке бьёт продавщицу одного из магазинов города Качканар. После этого он подошёл к детской коляске, сорвал накидку и попытался украсть ребёнка. Злоумышленнику помешала мать — вовремя заметив происходящее, она отогнала незнакомца от дочери.

«В настоящее время в отношении данного гражданина подразделением дознания территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как сообщил начальник штаба межмуниципального отдела МВД России «Качканарский» Василий Матюнин, мужчина давно находится под наблюдением правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное в отношении мужчины который, удерживая за руку и уговаривая, пытался похитить 9-летнюю девочку. Кражи ребёнка не произошло благодаря вмешательству очевидца.