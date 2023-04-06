Москва, 6 апреля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В апреле добровольческий батальон имени Судоплатова заключит контракт с ВС России, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

kremlin.ru Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

«Мы уже получили директивой Генштаба статус, присвоен номер. Дальше в этом месяце контрактование пойдёт, дальше в этом месяце мы получаем уже оружие», — заявил Балицкий.

Президент отметил, что все социальные гарантии для бойцов батальона нужно «прописать должным образом».

Батальон им. Судоплатова создан в сентябре прошлого года. В этот батальон вступил сын Балицкого Александр. По словам врио главы Запорожской области, в состав батальона имени Судоплатова вошли, в том числе, представители Турции, Сербии и Скандинавских стран.

В начале марта он заявил, что батальон имени Судоплатова создавался как мотострелковое подразделение, поэтому для применения тяжёлой техники подразделению нужно поменять статус. По словам Балицкого, президенту доложено об этом проблеме.