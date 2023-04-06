В Саратове задержали за наркотики бизнесмена Искиндирова, называющего себя «сыном Чингисхана»

Саратов, , 14:10 — REGNUM Бизнесмен Марата Искиндирова, который называет себя «сыном Чингисхана», был задержан в Саратове правоохранителями по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом 6 апреля рассказал источник в правоохранительных органах.

Марат Искиндиров Кадр из видео

«Сына Чингисхана» (как он сам себя назвал) из Саратова Искиндирова Марата, который говорил о расправах и насилии в отношении неказахского этноса, нарушал трудовые права граждан по национальному признаку, задержали сотрудники ФСБ и МВД по Саратовской области», — приводит его слова РИА Новости.

Источник рассказал, что в ходе обыска в доме бизнесмена была обнаружена граната, с помощью которой он запугивал людей и доказывал «своё этническое превосходство». Кроме того, также были найдены банки с наркотиками и документация, в которой зафиксированы его отношения с коллективом.

Кроме того, он отметил, что в результате этого в отношении Искиндирова было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Искиндиров стал известен после того, как в саратовских сегментах соцсетей ряд людей пожаловался на то, что предприниматель нанимает местных жителей на работу, однако не платит им денег и увольняет через месяц, при этом грубо оскорбляя их и угрожая физической расправой.

После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести в отношении бизнесмена проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Колпинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Мужчины 30 марта были задержаны при перевозке порядка 200 кг наркотиков в грузовике с фруктами.