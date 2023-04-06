Москва, 6 апреля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике снижается количество обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).). Об этом 6 апреля президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в Москве доложил временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Я хочу прежде всего доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал, контролируемая, но напряжённая», — подчеркнул Пасечник, отметив, что противник стал гораздо реже обстреливать республику.

По его словам, реже используются американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Врио главы ЛНР уточнил, что ВСУ перешли от прицельных обстрелов военных объектов на территории республики к хаотичным обстрелам мирного населения.

«Один из последних ударов ― по Перевальску, наземный удар в районе автовокзала. Там заправка рядом, автосервис и так далее. То есть какую цель преследовали — непонятно», ― добавил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта ВСУ обстреляли Перевальск с применением РСЗО HIMARS. Число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела города, превысило девять человек. Три человека погибли, включая подростка. Были повреждены «Алчевская автостанция — 1», две АЗС, продуктовый магазин и несколько автомобилей.

Установлено, что против жителей густонаселенного города украинские военные применили ракету М30А1 с большим радиусом поражения, которая несёт в себе капсулу, начинённую порядка 180 тысячами подшипников различного диаметра.