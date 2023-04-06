Калуга, , 14:01 — REGNUM Студенты встретились с потенциальными работодателями в калужском Институте истории и права 5 апреля. Как сообщает пресс-служба Калужской городской думы, для ребят, обучающихся по направлениям судебная и прокурорская деятельность, юриспруденция и таможенное дело, была организована ярмарка вакансий. Студенты узнали о требованиях, необходимых навыках и особенностях службы в полиции, Росгвардии, прокуратуре, следственных и судебных органах, Федеральной таможенной службе. Сотрудники центра занятости рассказали о том, как правильно составить резюме, а также о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать молодые специалисты.

На ярмарке вакансий в калужском Институте истории и права Пресс-служба Городской думы Калуги

Со словами напутствия к будущим юристам обратились глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов.

«Сегодня у вас есть возможность определиться с будущим местом работы, узнать, где вы сможете в полной мере реализовать свои знания и таланты, — заявил Юрий Моисеев. — Вы сможете пообщаться с людьми, работающими в правоохранительных органах, судебной системе, органах государственной власти. Это серьёзная, ответственная работа, требующая высокого уровня подготовки. Уверен, выпускники Калужского государственного университета обладают всеми необходимыми качествами и принесут много пользы нашей стране и родному городу».

Александр Иванов рассказал студентам о проекте «Моя карьера с «Единой Россией» и новом федеральном законе «О занятости», в котором будут прописаны гарантии трудоустройства выпускников.