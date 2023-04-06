Советник Пушилина: российские подразделения заняли железнодорожную станцию в Артёмовске

Артемовск, , 13:53 — REGNUM Российские военные в результате наступательных действий заняли железнодорожную станцию в Артёмовске, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» 6 апреля.

Ян Гагин. Кадр из видео с канала: Риа новости

«Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа (Артёмовский завод по обработке цветных металлов) уже достаточно давно освобождена нашими силами — это был последний тяжёлый рубеж», — сказал Гагин.

По его словам, после взятия под контроль территории железнодорожной станции «Бахмут-1» противнику пришлось отступить в слабо подготовленные для обороны районы.

«Бойцы ВСУ уже не могут покинуть город, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил», — заключил Гагин.

Также советник главы ДНР добавил, что Вооружённые силы Украины за всё время боёв под Артёмовском безвозвратно потеряли от 15 до 20 тысяч человек.

Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» сообщали о том, что украинские военные начали массово покидать Артёмовск из-за угрозы полного окружения и неспособности продолжать оборону города.