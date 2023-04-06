Москва, , 13:52 — REGNUM В новых регионах планируется строительство новых участков железной дороги. Об этом 6 апреля рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, он обсуждал вопрос развития транспортной инфраструктуры в новых регионах с министром транспорта Виталием Савельевым и заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

«Коллеги сейчас работают над этим: и над расширением возможностей, улучшением автомобильных дорог, и даже над строительством железной дороги. Там нужно будет сделать пару или, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями», — сказал он.

Президент подчеркнул, что это даст дополнительную очень хорошую возможность для обеспечения необходимого количества грузовых и пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Владимир Путин заявил, что в Мариуполе в Донецкой Народной Республике строители активно восстанавливают жильё, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, а также запускаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, в городе создаются новые рабочие места.