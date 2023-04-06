Путин: украинские силы нужно отодвинуть дальше от линии соприкосновения
Москва, 6 апреля 2023, 13:52 — REGNUM Украинские войска должны быть отодвинуты на расстояние, с которого им не удастся наносить ущерб российским подразделениям, заявил 6 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.
«Наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб», — заявил Путин.
Глава государства заявил, что России приходится иметь дело «с режимом, который ведёт себя в высшей степени жестоко».