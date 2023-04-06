Путин: ВСУ на одном из участков уничтожили 14 своих военных, которые пытались сдаться

Москва, , 13:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ на одном из участков уничтожили 14 своих военных, которые пытались сдаться. В ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным российский лидер отметил, что стране приходится иметь дело с киевским режимом, который жесток не только по отношению к россиянам, но и к собственным гражданам.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства указал на то, что украинские силы ведут себя в высшей степени цинично и жестоко.

«Вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек — военнослужащих украинской армии — сдались в плен. Четырнадцать! Но было уже поздно, и наши остались там с ними, несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих», — рассказал Путин.

Он добавил, что, к сожалению, российские военные тоже пострадали в результате такого удара ВСУ. Президент также назвал важнейшей задачей ВС России сделать так, чтобы ВСУ не могли обстреливать Донбасс.

«Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб, — подчеркнул президент.

В свою очередь Пушилин отметил, что число обстрелов ВСУ снизилось, так как в ДНР существенно усилили систему ПВО.

Ранее в Кремле сообщили, что в четверг Путин проведёт встречи с руководителями новых регионов России. Мероприятия пришлось перенести со среды из-за плотного графика президента.

Накануне президент отметил, что в подготовке диверсий и терактов киевского режима на территории России задействован потенциал третьих стран. Путин указал, что неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых российских субъектов, но и совершают преступления в других регионах России.