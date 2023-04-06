Врио главы ДНР Пушилин: усиление систем ПВО позволило вдвое снизить число обстрелов со стороны ВСУ

Москва, , 13:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 апреля заявил, что в республике усилена работа систем ПВО.

Российское ПВО в действии Mil.ru

«Обстрелы уменьшились», — сказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, по той статистике, которая есть, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уменьшились в два раза примерно.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что обстрелов Донбасса не должно быть. Глава государства добавил, что такая задача стоит сейчас перед военными — участниками специальной военной операции.