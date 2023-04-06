Москва, 6 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в первую годовщину смерти основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского прислал к его могиле цветы — большую корзину алых роз.

Антон Новодережкин/ТАСС Открытие памятника Владимиру Жириновскому в Москве

Корзину цветов от главы государства можно заметить перед памятником Жириновскому, установленном 6 апреля на месте его захоронения. Также рядом стоят корзины с цветами от зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, главы Минстроя Ирека Файзуллина и других государственных деятелей.

В годовщину смерти первого лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище в Москве ему открыли памятник. Церемонию вёл действующий лидер партии Леонид Слуцкий.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни.