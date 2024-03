Москва, 6 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Режиссёр Кантемир Балагов решил завершить свою карьеру в кино. Об этом в ночь на 6 апреля он объявил на своей странице в Twitter, после чего удалил аккаунты в социальных сетях.

РИА Новости Екатерина Чеснокова Кантемир Балагов

«Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал кинематографист.

Дебютный фильм Балагова вышел в 2017 году. Это была полнометражная лента «Теснота». Кинематографист получил за неё награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд». Второй фильм Балагова вышел в 2019 году, премьера картины «Дылда» состоялась на Каннском фестивале. Она получила приз за лучшую режиссуру.

В январе 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO The Last of Us, однако в 2022 году режиссёр отказался от участия в проекте.

Балагов выступил против российской спецоперации на Украине и покинул страну в прошлом году.