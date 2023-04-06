Киев, 6 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Страны, которые оказывают Украине помощь финансового характера и могли бы оказать помощь в её восстановлении, опасаются появления новых украинских олигархов. Об этом 6 апреля рассказала экс-глава национального банка Украины Валерия Гонтарева, её слова приводит агентство Bloomberg.

Bank.gov.ua Валерия Гонтарева

«Страны-доноры не боятся старых олигархов», — сказала она, добавив, что они опасаются появления «новых» олигархов на Украине, заинтересованных в том, чтобы «кормиться» с выделяемых Киеву после окончания конфликта с Москвой денежных средств.

Экс-глава нацбанка отметила, что финансовую помощь Украине, по её мнению, нужно привязать к прогрессу в показателях реформ в стране и сделать это даже во время военного положения, которое было введено с момента начала российской спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что в Белом доме не отмечают каких-либо явных нарушений при освоении Киевом американской военной помощи. По его заверениям, обе стороны нацелены на то, чтобы военная помощь использовалась по назначению.