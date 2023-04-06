РБК: упавший под Брянском украинский самолёт сбросил две бомбы

Брянск, , 13:35 — REGNUM Потерпевший крушение в Брянской области украинский самолёт нёс авиабомбы. Они были сброшены перед происшествием на комбинат «Слава» Росрезерва. Об этом 6 апреля со ссылкой на источник в региональном управлении МВД сообщило РБК.

Украинский легкомоторный самолет. Кадр из видео с Телеграм — канала Shot

Также эту информацию подтвердили изданию в территориальном отделе полиции.

Собеседники уточнили, что всего было два самолёта. На месте, куда диверсанты сбросили бомбы, сотрудники ОМОН и МВД обнаружили две воронки диаметром шесть и четыре метра, а также осколки авиабомб. По предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм.

Кроме того, недалеко от места падения самолёта обнаружили автомат Калашникова и бронежилет, которые спрятал пилот. По данным РЕН ТВ, силовики нашли ручку рычага сброса снаряда, два электронных планшета, командирский кожаный планшет, блокнот с записями, две видеокамеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на территории Брянской области возле населенного пункта Бутовск потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе. Он был вооружен. У него был автомат, магазины к нему, а также бронежилет.

67-летний житель Харьковской области Александр Морозов, управлявший самолётом, в результате авиапроисшествия не пострадал. По словам пограничников, пилот пытался скрыться на украинской территории.

На допросе украинский пилот заявил, что у него не было намерения умышленно нарушить российскую воздушную границу и что он залетел в Россию по ошибке.

По имеющимся сведениям, на Украине Морозов является создателем организации «Гражданский военный патруль», которая оказывает активное содействие украинским вооружённым силам.

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