Киев, 6 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Международные резервы Украины на начало апреля выросли до 31,9 миллиарда долларов, достигнув рекордных значений за 11 лет. Об этом 6 апреля сообщил Национальный банк Украины на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк

«В марте резервы выросли на 10% из-за поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте», — говорится в заметке.

Сообщается, что из 5,1 миллиарда долларов, поступивших на счета украинского правительства, 476,5 миллиона были получены благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа. Остальные средства пришли из-за рубежа: от Канады (1,8 миллиарда), ЕС (1,6 миллиарда), США (1,3 миллиарда) и Всемирного банка (2,2 миллиона).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Конгресса США от Республиканской партии Пол Госар заявил, что вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине наносит вред в том числе американской системе. Он отметил, что на фоне передачи значительных средств Киеву инфраструктура в США разваливается из-за недофинансирования.

Госар призвал главу комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер не выделять ни цента на помощь Киеву.