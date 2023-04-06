В Ставрополе потребовали отменить концерт рэпера Басты из-за высказывания о спецоперации

Ставрополь, , 13:32 — REGNUM В Ставрополе активисты потребовали отменить концерт рэп-исполнителя Басты (Василий Вакуленко) из-за позиции артиста по спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал SHOT.

Василий Михайлович Вакуленко (Баста) Gazgolder

Активисты потребовали отменить стадионный концерт рэпера, запланированный на 8 июня. Причиной такой позиции жителей стало высказывание Вакуленко о СВО в духе «смотрим кино дальше» в интервью Анастасии Ивлеевой.

Письмо с требованием отменить концерт житель Ставрополя отправил местному министру культуры Татьяне Лихачевой. В нём житель города просит оценить целесообразность выступления в Ставрополе рэп-исполнителя, учитывая его позицию относительно действий России в рамках СВО. В тексте подчёркивается, что Баста пренебрежительно отнёсся к действиям России.

«Что именно гражданин Вакуленко называет «кино» — обстрелы Донбасса, пытки и расстрелы наших военных в плену, травлю православных в Киеве или теракты?» — пишет в адрес министра местный житель.

Автора обращения также возмутило допущение артиста о том, что он мог бы сбежать из страны на фоне происходящих событий, если бы не отказ жены уехать и находящиеся под его руководством люди. При этом в интервью Вакуленко заявил, что размышлял об этом, но не планирует куда-то ехать, так как «с этой землёй связан физически и ментально».

«Подобные заявления не делают чести артисту, зарабатывающему в России», — считает автор обращения.

Ранее, 5 апреля, стало известно, что тур певицы Дианы Арбениной может оказаться под угрозой отмены. Вслед за Чебоксарами второй за день город анонсировал отмену концерта артистки, которую заподозрили в осуждении СВО. Представитель пятигорского дома культуры, где должно было состояться выступление Арбениной и группы «Ночные снайперы», рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что запланированный на 8 июня концерт в ДК София в Пятигорске отменён.