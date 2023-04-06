Тамбов, , 13:30 — REGNUM В Тамбовской областной думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя. В 2023 году город-герой празднует 240 лет со дня своего основания. С этой красивой датой решили поздравить город и юные жители Тамбовской области — своими рисунками.

На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова

«Между Тамбовской областной думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя выступили с инициативой и предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во всероссийской выставке детских рисунков «Поздравь Севастополь», — рассказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. — Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину».

Конкурсная комиссия во главе с Евгением Матушкиным, тамбовскими художниками, депутатами, членами комитета по науке, образованию, культуре, туризму, спорту и молодежной политике провела смотр работ. В каждой из более двухсот работ, отметил Евгений Матушкин, есть свой замысел, художественный образ, его воплощение. «В работах прослеживается любовь ребят к городу-герою, восхищение героическими страницами его истории, его красотой», — отметил он.

Конкурсная комиссия отберёт несколько десятков работ юных тамбовских художников, которые будут экспонироваться в Севастополе с 1 мая по 15 июня. На всероссийской выставке будут представлены работы детей из разных регионов страны, с которыми у Севастополя налажено тесное взаимодействие.

Как отметил Евгений Матушкин, Тамбовщина и Севастополь давно поддерживают дружеские связи. Регулярно делегация с представителями региона посещает подшефную воинскую часть, Краснознамённый 744-й центр связи Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.