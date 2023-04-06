Тамбов, 6 апреля 2023, 13:30 — REGNUM В Тамбовской областной думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя. В 2023 году город-герой празднует 240 лет со дня своего основания. С этой красивой датой решили поздравить город и юные жители Тамбовской области — своими рисунками.

На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова

«Между Тамбовской областной думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя выступили с инициативой и предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во всероссийской выставке детских рисунков «Поздравь Севастополь», — рассказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. — Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину».

На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова

Конкурсная комиссия во главе с Евгением Матушкиным, тамбовскими художниками, депутатами, членами комитета по науке, образованию, культуре, туризму, спорту и молодежной политике провела смотр работ. В каждой из более двухсот работ, отметил Евгений Матушкин, есть свой замысел, художественный образ, его воплощение. «В работах прослеживается любовь ребят к городу-герою, восхищение героическими страницами его истории, его красотой», — отметил он.

Конкурсная комиссия отберёт несколько десятков работ юных тамбовских художников, которые будут экспонироваться в Севастополе с 1 мая по 15 июня. На всероссийской выставке будут представлены работы детей из разных регионов страны, с которыми у Севастополя налажено тесное взаимодействие.

На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова
На выставке детских рисунков, посвященной юбилею Севастополя
Фото Павла Васильева, Андрея Корабельникова

Как отметил Евгений Матушкин, Тамбовщина и Севастополь давно поддерживают дружеские связи. Регулярно делегация с представителями региона посещает подшефную воинскую часть, Краснознамённый 744-й центр связи Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.