Мехико, 6 апреля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В Мексике во время петушиных боёв серьёзно пострадал владелец одной из птиц. Перед началом схватки он выпустил подопечного из рук, чтобы тот вступил в бой с петухом-противником, однако птица атаковала своего хозяина. Об этом сообщил Telegram канал Baza.

Мария Плотникова/РИА Новости Петушиные бои

Бои проходили в городе Вилья-де-Альварес. Чтобы драка между птицами выглядела более зрелищно, к лапам петухов привязывают острые шпоры. Ими птица и нанесла мужчине серьёзное ножевое ранение. В результате у хозяина петуха открылось обильное кровотечение. Место боя было в прямом смысле залито кровью.

На помощь мужчинке пришли присутствующие в зале. Пострадавшему перевязали рану и передали медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре стая собак напала на ребёнка. Во дворе одного из домов животные забежали на детскую площадку и набросились на мальчика. Ребёнок попытался убежать, но собаки догнали его. Он несколько раз падал на снег и отбивался. После этого на помощь ребёнку пришёл прохожий и спугнул животных. Мальчик отделался испугом.